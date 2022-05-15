15 смешных, интересных и возмутительных историй, которые люди "принесли" из магазина

Часто ли вы ходите за покупками? Одни посещают магазины для того, чтобы купить нужные вещи или продукты, другие просто любят сам процесс: посмотреть ассортимент, посравнивать цены или что-нибудь померять и сделать фото в зеркале примерочной.
Часто ли вы ходите за покупками? Одни посещают магазины для того, чтобы купить нужные вещи или продукты, другие просто любят сам процесс: посмотреть ассортимент, посравнивать цены или что-нибудь померять и сделать фото в зеркале примерочной.
Свежие комментарии