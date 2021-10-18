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ВВП Китая вырос на 9,8% с начала года

Темпы роста ВВП Китая в период с января по сентябрь этого года составили 9,8%.  По предварительным оценкам, ВВП Китая по итогам первых трех кварталов года составил около 12,8 триллиона долларов и вырос на 9,8% в годовом выражении, сообщает ТАСС.

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