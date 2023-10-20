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  • Татьяна Собколова
    👍👍Пугачёву пытаются...
  • ВС
    Пусть сначала ответит за свои слова:"Были холопами., стали рабами." Хотелось бы услышать её подробный комментарий к э...Пугачёву пытаются...
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Пугачёву пытаются вернуть в Россию - явно готовят почву

Пугачёву пытаются вернуть в Россию - явно готовят почву

Алле Пугачёвой продолжают создавать имидж страдающей дамы, которой без России очень и очень плохо. В так называемом окружении Аллы Борисовны Пугачёвой продолжают ковать легенду о том, что артистку переехать уговорил супруг - Максим Галкин*, - а сама бы она, мол, ни за что на свете.

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Комментарии
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Ирина Трифонова
Ообосравшись полностью и  изображая жертву , хочет  вползти обратно и снова вести себя королевой среди &quot;холопов&quot;.
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4 час.
ВС
Пусть сначала ответит за свои слова:&quot;Были холопами., стали рабами.&quot; Хотелось бы услышать её подробный комментарий к этому высказыванию.
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45 мин.
Татьяна Собколова
👍👍
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42 мин.

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