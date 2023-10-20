Алле Пугачёвой продолжают создавать имидж страдающей дамы, которой без России очень и очень плохо. В так называемом окружении Аллы Борисовны Пугачёвой продолжают ковать легенду о том, что артистку переехать уговорил супруг - Максим Галкин*, - а сама бы она, мол, ни за что на свете.
Пугачёву пытаются вернуть в Россию - явно готовят почву
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
Ирина Трифонова
Ообосравшись полностью и изображая жертву , хочет вползти обратно и снова вести себя королевой среди "холопов".
Ответить
4 час.
ВС
Пусть сначала ответит за свои слова:"Были холопами., стали рабами." Хотелось бы услышать её подробный комментарий к этому высказыванию.
Ответить
45 мин.
Татьяна Собколова
👍👍
Ответить
42 мин.
Свежие комментарии