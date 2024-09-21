Предатель, ставший писателем: что на самом деле совершил Виктор Суворов

Виктор Суворов – довольно неординарная личность, вызывающая совершенно противоречивые эмоции. Военный командир, офицер СА, сотрудник военной разведки, резидент ГРУ и писатель прославился отнюдь не благодаря своему многогранному таланту в разных сферах деятельности.
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