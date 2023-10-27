Концлагерь! Таких слов от жены сына Тони Блэра и внука основателя Израиля не ждали

Нет, я понимаю, что сейчас говорят мусульмане по поводу происходящего беспредела в Газе. И еще вместе с ними- 3/4 простых граждан мира.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
- Меня всегда занимал вопрос - почему среди людей моего возраста, а мне давно за 50, находятся такие, кто с пеной у рта доказывает, как ужасна была жизнь в СССР
- Помолились? А теперь служить! Мигрантов с гражданством РФ начали массово забирать в армию
- Тель-Авив возмущён приездом ХАМАС в Москву? Шта? А с чего бы это? Мы же не возмущались вашей помощи украинским нацистам
Свежие комментарии