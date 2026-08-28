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Пропавшего на Таймыре ветерана Афганистана Валерия Вощевоза нашли живым

Пропавшего на Таймыре ветерана Афганистана Валерия Вощевоза нашли живым

Единая Россия Амурской области Ветеран Афганистана Валерий Вощевоз, пропавший во время заплыва, найден живым.

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