Губернатор Свердловской области включил более 7 тысяч домов в региональную программу газификации

Губернатор Евгений Куйвашев дополнительно включил более 7 тысяч домов в региональную программу газификации, по которой к границам земельных участков частных домовладений газовые сети подводятся бесплатно.
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