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В Совете Федерации пояснили, когда учитель не вправе выгнать ребенка с урока

В Совете Федерации пояснили, когда учитель не вправе выгнать ребенка с урока

Школа обязана обеспечивать безопасность и надзор за учениками в учебное время — удаление ребенка из класса фактически нарушает это условие Учитель не имеет права выгнать ученика с урока, однако это не освобождает школьника от обязанности соблюдать правила поведения, сообщил ТАСС накануне нового учебного года сенатор Айрат Гибатдинов, член комитета Совета Федерации по науке, образованию и культуре.

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