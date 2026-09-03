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Разумовский вестник

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Мэр Москвы сообщил, как цифровые сервисы меняют поездки на транспорте столицы

Современные сервисы московского транспорта делают поездки удобнее, об этом сообщил Сергей Собянин. В цифровой формат до 2030 года перейдет более 30 процентов навигации метро.

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