10.11 Выставка об Антоне Рубинштейне «Кажется, я играл один» открывается в Доме Радио

10 ноября в Доме Радио открывается выставка «Кажется, я играл один», посвященная Антону Рубинштейну — человеку многогранного таланта, который считался одним из лучших пианистов своего поколения, на протяжении большей части жизни занимался просветительской деятельностью, написал несколько книг и создал более сотни музыкальных произведений.