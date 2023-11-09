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10.11 Выставка об Антоне Рубинштейне «Кажется, я играл один» открывается в Доме Радио

10.11 Выставка об Антоне Рубинштейне «Кажется, я играл один» открывается в Доме Радио

10 ноября в Доме Радио открывается выставка «Кажется, я играл один», посвященная Антону Рубинштейну — человеку многогранного таланта, который считался одним из лучших пианистов своего поколения, на протяжении большей части жизни занимался просветительской деятельностью, написал несколько книг и создал более сотни музыкальных произведений.

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