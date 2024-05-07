Дом по программе реновации построят в историческом центре Москвы

Дом для переселенцев по программе реновации возведут в Центральном округе столицы. Об этом сообщила председатель Комитета по архитектуре и градостроительству столицы (Москомархитектура), входящего в Комплекс градостроительной политики и строительства Москвы, Юлиана Княжевская.