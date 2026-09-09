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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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«Мерседес» обновит мотор до конца сезона. Изначально команда не планировала это делать (The Race)

«Мерседес» работает над обновлением силовой установки до конца сезона, сообщает The Race. Такую возможность немецкой команде предоставляют правила ADUO, направленные на помощь отстающим мотористам.

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