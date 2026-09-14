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Директор питомника Ефимкин отметил, что правильное озеленение помогает сэкономить на электричестве

Директор питомника Ефимкин отметил, что правильное озеленение помогает сэкономить на электричестве

Озеленение — это эффективный способ пассивного охлаждения без использования электричества. Крона дерева блокирует до 90% прямых солнечных лучей, что предотвращает нагрев стен и асфальта.

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