⏺Фекальные загрязнения и кишечная палочка: омский Роспотребнадзор опубликовал результаты исследования проб продуктов в ресторане базы отдыха «Сказка».
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⏺Фекальные загрязнения и кишечная палочка: омский Роспотребнадзор опубликовал результаты исследования проб продуктов в ресторане базы отдыха «Сказка».