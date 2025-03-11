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Царьград

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ПВО в Рязани успешно отразили атаку: объекты и жители не пострадали

ПВО в Рязани успешно отразили атаку: объекты и жители не пострадали

Силы противовоздушной обороны успешно отразили атаку беспилотников над Рязанью. Губернатор Рязанской области Павел Малков сообщил, что обошлось без пострадавших, а жилые здания и социальные объекты остались невредимыми.

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