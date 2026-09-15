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Иркутск Сегодня

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Иркутская область заключила новые соглашения на форуме в Монголии

Делегация Иркутской области во главе с губернатором Игорем Кобзевым приняла участие во II Форуме регионов России и Монголии, который прошел в Улан-Баторе.

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