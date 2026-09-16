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Польский Сейм планирует организовать во Львове марш, посвященный Дню независимости Польши

Польский Сейм планирует организовать во Львове марш, посвященный Дню независимости Польши

Группа правых и ультраправых депутатов польского Сейма обратилась к премьер-министру Дональду Туску с предложением организовать во Львове марш по случаю Дня независимости Польши 11 ноября.

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