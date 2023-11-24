Минздрав выступил против запрета продажи в России жидкостей для вейпов

Министерство здравоохранения подготовило проект отзыва кабмина на законопроект ЛДПР, предлагающий полностью запретить продажу в России никотинсодержащих и безникотиновых жидкостей для вейпов и электронных сигарет, в котором не поддержало введение указанного ограничения, сообщают 24 ноября «Известия».