Минздрав выступил против запрета продажи в России жидкостей для вейпов

Министерство здравоохранения подготовило проект отзыва кабмина на законопроект ЛДПР, предлагающий полностью запретить продажу в России никотинсодержащих и безникотиновых жидкостей для вейпов и электронных сигарет, в котором не поддержало введение указанного ограничения, сообщают 24 ноября «Известия».
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии