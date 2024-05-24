Директора ДКЖ в Новосибирске отправили под домашний арест

Руководителя учреждения культуры отправили под домашний арест до 21 июля.В Новосибирске суд Ленинского района отправил под домашний арест директора Дворца культуры железнодорожников Елену Марченко, которую обвиняют в получении взятки.
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