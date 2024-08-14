Служба внешней разведки России сообщила, что США начинают транзит власти в Киеве и на смену Зеленскому встанет бывший глава украинского МВД Арсен Аваков*, "недобитый" ГУР – ранее один из офицеров будановской* службы сообщал, что они готовили устранение по прямому приказу сверху.