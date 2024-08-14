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Царьград

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После поражения ВСУ в Курске, к власти придёт "Азов"**: На место Зеленского встанет "недобитый" ГУР Арсен Аваков*

После поражения ВСУ в Курске, к власти придёт "Азов"**: На место Зеленского встанет "недобитый" ГУР Арсен Аваков*

Служба внешней разведки России сообщила, что США начинают транзит власти в Киеве и на смену Зеленскому встанет бывший глава украинского МВД Арсен Аваков*, "недобитый" ГУР – ранее один из офицеров будановской* службы сообщал, что они готовили устранение по прямому приказу сверху.

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Комментарии
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Yuriy Garutsa
Где логика? Окраина это исконно русские земли, а президентов там меняет америка.
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