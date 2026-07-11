В России предложили бесплатно раздавать дачные участки

Если массово выделять землю без дорог и электричества, программа рискует остаться формальной Председатель партии "Коммунисты России" Сергей Малинкович в беседе с "Абзацем" предложил бесплатно выделять россиянам земельные участки под дачи и огороды.
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