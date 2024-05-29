Немцы славятся честностью и бережливостью. Неудивительно, что в Германии любят тартар из сырого мяса: он позволяет экономить ресурсы и, если продукт недоброкачественный, сразу его выдает Ученые все еще спорят, когда человек начал отказываться от употребления сырой пищи.
Строганина по-немецки: история и рецепт тартара
Комментарии
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ВБ
Владимир Блинов
Полный чёс!!! Исконно немецкое блюдо, только не тартар, а ХАКЕПЕТЕР и из свинины! Используют лук, чеснок, соль, перец, яичный желток... Ну можно и петрушку, можно "модернизировать" добавить розмарином. Но самое главное - после приготовления дать постоять минимум 1,5 - 2 часа, т.к. происходит и ферментация, и маринование на соке лука и чеснока. И главное хакепетер перестаёт иметь запах и вкус фарша.
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12 час.
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