Строганина по-немецки: история и рецепт тартара

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Владимир Блинов

Полный чёс!!! Исконно немецкое блюдо, только не тартар, а ХАКЕПЕТЕР и из свинины! Используют лук, чеснок, соль, перец, яичный желток... Ну можно и петрушку, можно "модернизировать" добавить розмарином. Но самое главное - после приготовления дать постоять минимум 1,5 - 2 часа, т.к. происходит и ферментация, и маринование на соке лука и чеснока. И главное хакепетер перестаёт иметь запах и вкус фарша.