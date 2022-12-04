smi.today

4 108 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Anlrey Boracow
    Всемирный банк: к...
  • Игорь Василевский
    Интересно, а как они будут столоваться? А детишкам по мелочишке?Матвиенко призвал...
  • Ly
    Если Молдавия в своих предложениях Тирасполю не будет пытаться Тирасполь обмануть, то договорятся.Тирасполь и Кишин...

Украинская кляча выдохлась

Украинская кляча выдохлась

Евроукры всегда выбирали не тех. В своих вековечных попытках лечь наконец-то под самого сильного хозяина они всегда делали ошибочную ставку, в страданиях наблюдая за тем, как клятые москали снова и снова умножали на ноль силы того самого белого господина, который, как тот варяг, был приглашён прийти и править Поляки, шведы и немцы в своё время жёстко разочаровывали свободолюбивых евроукров, наивно представляющих, что пришедший хозяин с чего-то вдруг даст им вольную, поделившись захваченными русскими землями.

Вернуться к статье

Картина дня

наверх