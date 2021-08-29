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Возвращение ABBA: скандинавская группа вернëтся на сцену спустя 40 лет

Возвращение ABBA: скандинавская группа вернëтся на сцену спустя 40 лет

После почти полувекового молчания группа АВВА вновь порадует фанатов своим творчеством. На днях в сети появилась информация о воссоединении коллектива.

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