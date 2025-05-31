Страна и люди
Эту страну не поб...Зачем этот мир бе...
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Страна и люди

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ГУ МВД ответил иностранцам претендующим на русские земли

Ответ ГУ МВД по вопросам миграции на скандальные заявления о притязаниях иностранцев на исторические земли русской СибириРоссия была и остается открытой для иностранных граждан.

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Комментарии
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Maxim
Признать кучумовым шпионом..
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9 час.
Evgenija Palette
...&quot;остается открытой&quot;.... (позиция по отношению к вожделениям иностранцев на русские земли)... Открытой до такой степени, что наводнили АЗИЮ учебниками, выпущенными в России (либералами), где говорится, что Россия десятки лет ЭКСПЛУАТИРОВАЛА ЭТИХ ДЕРВИШЕЙ... И всё это поступает в построенные Россией же, новые школы для этих одноклеточных... Так, чего хотим-то?
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7 час.
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