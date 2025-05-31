ГУ МВД ответил иностранцам претендующим на русские земли

Evgenija Palette

..."остается открытой".... (позиция по отношению к вожделениям иностранцев на русские земли)... Открытой до такой степени, что наводнили АЗИЮ учебниками, выпущенными в России (либералами), где говорится, что Россия десятки лет ЭКСПЛУАТИРОВАЛА ЭТИХ ДЕРВИШЕЙ... И всё это поступает в построенные Россией же, новые школы для этих одноклеточных... Так, чего хотим-то?