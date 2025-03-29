15 лет со дня теракта в московском метро: как «черные вдовы» унесли жизни 40 человек

МОСКВА, 29 марта, ФедералПресс. 15 лет назад Москва содрогнулась от взрывов в метро. 29 марта 2010 года две террористки-смертницы, Марьям Шарипова и Дженнет Абдуллаева, унесли жизни 40 человек на станциях «Лубянка» и «Парк культуры».