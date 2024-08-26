Украинские ублюдки клеймят людей с 2014 года. Кому ещё нужно объяснять, что Украина стала рассадником современного фашизма.
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Украинские ублюдки клеймят людей с 2014 года. Кому ещё нужно объяснять, что Украина стала рассадником современного фашизма.