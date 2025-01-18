"Если даже ничего не делать с мазутом в Черном море, то бактерии все сами съедят" -Научный директор Института водных проблем РАН Виктор Данилов-ДанильянДумаю, что именно на это рассчитывали чиновники Краснодарского края, а также МЧС, замалчивая проблему и продолжая спустя рукава ее решать.
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