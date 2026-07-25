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Русская Семёрка

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Фанни Каплан: какую тайну о судьбе стрелявшей в Ленина эсерки раскрыл челябинский прокурор

30 августа 1918 года выстрелы на московском заводе изменили ход мировой истории. Раненый Ленин, схваченная на месте преступления эсерка Фанни Каплан, её быстрое «признание» и ещё более быстрая казнь — казалось бы, дело ясное.

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