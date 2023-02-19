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Бенавидес: Бивол однозначно победит Бетербиева

Бенавидес: Бивол однозначно победит Бетербиева

Бывший двукратный чемпион мира во втором среднем весе Дэвид Бенавидес высказался о возможном бое между чемпионом мира по версиям WBC, IBF и WBO россиянином Артуром Бетербиевым и его соотечественником и обладателем пояса WBA Дмитрием Биволом.

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