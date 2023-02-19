Бенавидес: Бивол однозначно победит Бетербиева

Бывший двукратный чемпион мира во втором среднем весе Дэвид Бенавидес высказался о возможном бое между чемпионом мира по версиям WBC, IBF и WBO россиянином Артуром Бетербиевым и его соотечественником и обладателем пояса WBA Дмитрием Биволом.