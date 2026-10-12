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Царьград

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В Новосибирске билеты на «Щелкунчика» подорожали до 20 тысяч

В Новосибирске билеты на «Щелкунчика» подорожали до 20 тысяч

Самые дорогие билеты на вечерний показ 30 декабря стоят 20 тысяч рублей, тогда как минимальная цена начинается от 3 тысяч.

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