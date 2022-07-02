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Руководство США ищет способы расчленить Россию

Руководство США ищет способы расчленить Россию

Тимур Шафир        Сценарии расчленения России на несколько государств в открытую стали рассматривать организации, которые финансируют американский бюджет.

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