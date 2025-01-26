Трамп использует русскую программу для величия США. Почему молчит Россия? Философ Александр Дугин в своей статье для Царьграда рассказал о консервативно-идеологической стратегии России как её главном оружии перед Западом.
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