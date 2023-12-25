Hyperloop все?

Одним из самых амбициозных проектов последних лет был Hyperloop, детище Илона Маска. Сейчас мы с удивлением узнаем, что большая часть его сотрудников уволена, а полигон в штате Калифорния стал лотом на торгах.
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