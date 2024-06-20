Российский велогонщик Власов отказался от поездки на Олимпийские игры

Российский велогонщик Александр Власов, которого Международный олимпийский комитет допустил до участия в летних Олимпийских играх - 2024 в Париже, принял решение отказаться от поездки во французскую столицу.
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