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Российский велогонщик Власов отказался от поездки на Олимпийские игры

Российский велогонщик Власов отказался от поездки на Олимпийские игры

Российский велогонщик Александр Власов, которого Международный олимпийский комитет допустил до участия в летних Олимпийских играх - 2024 в Париже, принял решение отказаться от поездки во французскую столицу.

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