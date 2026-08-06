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ВС РФ уже у ворот Славянской ТЭС: риск перерезания логистики ВСУ

ВС РФ уже у ворот Славянской ТЭС: риск перерезания логистики ВСУ

На Донбассе продолжаются интенсивные бои. Передовые разведывательные группы и штурмовые отряды ВС РФ приблизились практически вплотную к территории Славянской ТЭС (ПАО «Донбассэнерго») в городе Николаевка (ДНР).

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