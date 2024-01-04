Премьер Госсовета КНР призвал обеспечить хороший старт экономической работы в 2024 году

Ухань, 3 января /Синьхуа/ -- Премьер Госсовета КНР Ли Цян во время инспекционной поездки в провинцию Хубэй /Центральный Китай/ призвал к созданию новых производительных сил, продвижению высококачественного развития и обеспечению хорошего старта экономической работы в наступившем году.
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