Стало известно об отступлении ВСУ под Артемовском

Командир группы спецназа Южной группировки войск Вооруженных сил России (ВС РФ) с позывным Дон заявил, что подразделения Вооруженных сил Украины (ВСУ) отодвинули свои позиции на ряде участков на артемовском направлении в Донбассе.
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