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Посол ЛНР в России Мирошник: достижение мира с Украиной невозможно без ликвидации управляемого извне киевского режима

Посол ЛНР в России Мирошник: достижение мира с Украиной невозможно без ликвидации управляемого извне киевского режима

Достижение мира с Украиной невозможно без ликвидации управляемого извне киевского режима. Соответствующее заявление сделал Родион Мирошник, посол Луганской народной республики в Москве.

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