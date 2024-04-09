Реки в нескольких регионах России могут выйти из русла

Понятно, что сейчас самая сложная ситуация в Оренбургской области. Но если посмотреть на карту составленную нами на основе данных Росгидромета, то видно, что под угрозой еще несколько регионов — они обозначены красным.
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