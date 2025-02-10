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Царьград

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Ударные дроны противника четыре раза атаковали Энергодар: свежие сводки с фронтов СВО

Ударные дроны противника четыре раза атаковали Энергодар: свежие сводки с фронтов СВО

Армия России продолжает успешное продвижение по стратегически важным направлениям. За ночь были отражены атаки беспилотников в нескольких регионах, есть повреждения зданий.

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