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Что можно и нельзя делать православным верующим 30 ноября 2024 года в День Григория Чудотворца

Что можно и нельзя делать православным верующим 30 ноября 2024 года в День Григория Чудотворца

Что можно и нельзя делать православным верующим 30 ноября 2024 года в День Григория Чудотворца Сергей Андриенко30 ноября 2024 года – последний день осени, суббота, когда в России отмечается народный праздник Григорий Зимоуказатель и церковный день памяти святителя Григория Чудотворца.

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