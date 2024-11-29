Что можно и нельзя делать православным верующим 30 ноября 2024 года в День Григория Чудотворца Сергей Андриенко30 ноября 2024 года – последний день осени, суббота, когда в России отмечается народный праздник Григорий Зимоуказатель и церковный день памяти святителя Григория Чудотворца.