В Репино новорождённых бельков учат есть рыбу и плавать

Создатели петербургского проекта по сохранению редких видов морских млекопитающих и основатели Фонда друзей балтийской нерпы Елена Андриевская и Вячеслав Алексеев борются за жизнь каждого белька, найденного на побережье Финского залива и Ладожского озера.
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