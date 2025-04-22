В Репино новорождённых бельков учат есть рыбу и плавать

Создатели петербургского проекта по сохранению редких видов морских млекопитающих и основатели Фонда друзей балтийской нерпы Елена Андриевская и Вячеслав Алексеев борются за жизнь каждого белька, найденного на побережье Финского залива и Ладожского озера.