США планируют провести репетицию космической войны на околоземной орбите

Космоплан, перехватывающий вражеский спутник / © Space Force / John Ayre В рамках этой миссии, запуск которой запланирован на 2025 год, Rocket Lab и True Anomaly построят два космических аппарата для отработки различных сценариев реагирования.
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