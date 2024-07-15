Джо Байден на фоне атаки на Трампа заявил, что политическим страстям пора утихнуть

Президент США высказался о покушении на своего оппонента Президент США Джо Байден, высказываясь о покушении на своего предшественника и оппонента Дональда Трампа, сообщил, что политическим страстям «пора утихнуть», а насилие не должно становиться нормой, ему не место в стране.