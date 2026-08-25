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Ивановские новости

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Ехать или дышать: наземное метро в Иванове

Ехать или дышать: наземное метро в Иванове

Проект снизил время в пути из отдалённых районов Иваново до вокзала на 20-30 минут, однако новые станции «Красная Талка» и «Курьяново» оказались не связаны прямым сообщением, что вызвало неудобства у пассажиров.

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