В ДТП на платной дороге в Тверской области погибли два человека

В результате произошедшего в Тверской области дорожно-транспортного происшествия погибли два человека, заявила 22 февраля пресс-служба управления Госавтоинспекции по Тверской области на странице ведомства в социальной сети «ВКонтакте».
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