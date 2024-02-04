Царьград Фото: Zha Chunming/Xinhua/Globallookpress Китай послал ясный сигнал всему миру, что в борьбе с гегемонией США будет идти вместе с Россией.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
- Вован и Лексус продолжают вскрывать гнойники
- Мигрантов выгнали, а урожай растёт: Примеру Амурской области последует вся Россия
- Всеми брошенный, фактически без средств и документов, не зная русского, страдая от отмирающей руки, он боролся за выживание под обстрелами в Донецке и… продолжал писать про Россию и СВО
Свежие комментарии