11 тысяч раз члены многодетных семей Ивановской области бесплатно сходили в театр в 2022 году

Наибольшей популярностью пользуются спектакли для детей.Департамент культуры Ивановской области подвел предварительные итоги проекта «Театр для многодетных семей», который три года назад поручил реализовать губернатор Станислав Воскресенский.
Наибольшей популярностью пользуются спектакли для детей.Департамент культуры Ивановской области подвел предварительные итоги проекта «Театр для многодетных семей», который три года назад поручил реализовать губернатор Станислав Воскресенский.
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