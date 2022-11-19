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11 тысяч раз члены многодетных семей Ивановской области бесплатно сходили в театр в 2022 году

11 тысяч раз члены многодетных семей Ивановской области бесплатно сходили в театр в 2022 году

Наибольшей популярностью пользуются спектакли для детей.Департамент культуры Ивановской области подвел предварительные итоги проекта «Театр для многодетных семей», который три года назад поручил реализовать губернатор Станислав Воскресенский.

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