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Несекретные материалы

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Начнёт ли Дания охоту на наши танкеры на Балтике?

Начнёт ли Дания охоту на наши танкеры на Балтике?

Дании поручат досмотр и блокировку танкеров с российской нефтью, проходящие через её воды. Как пишет Financial Times, такая свежая идея родилась в евроумах оттого, что распиаренный «ценовой потолок» на нефть не работает совсем.

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