Начнёт ли Дания охоту на наши танкеры на Балтике?

Дании поручат досмотр и блокировку танкеров с российской нефтью, проходящие через её воды. Как пишет Financial Times, такая свежая идея родилась в евроумах оттого, что распиаренный «ценовой потолок» на нефть не работает совсем.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии